Η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αποφέρει η συνεργασία μεταξύ πόλεων. Η καινοτόμα πρωτοβουλία της χρήσης ανέπαφης τεχνολογίας για την έκδοση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Mastercard και Transport for London (TfL) και σήμερα υιοθετείται παγκοσμίως από πόλεις όπως το Σύδνεϋ, η Σιγκαπούρη, το Βανκούβερ, η Βοστώνη και η Νέα Υόρκη. Άλλοι τομείς όπου οι πόλεις και οι πολίτες τους θα μπορούσαν να ωφεληθούν από νέες καινοτόμες λύσεις είναι το σύστημα διανομής των κοινωνικών παροχών αλλά και η διαδικασία πρόσβαση στις δημοτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τον εντοπισμό κοινών προκλήσεων, το πρόγραμμα θα παράσχει ένα πλαίσιο για τη συν-δημιουργία, τη δοκιμή και τη διαβάθμιση συγκεκριμένων λύσεων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία στοχεύει στη σύνδεση των πόλεων με ιδιωτικούς φορείς που είναι εξίσου αφοσιωμένοι σε ανθρωποκεντρικές λύσεις. Μέσω της στενής συνεργασίας με εταιρείες όπως οι Microsoft , HERE Technologies και IDEMIA, η Mastercard στοχεύει στην αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων με έναν ολιστικό τρόπο.

Η κ. Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η Mastercard δεσμεύεται ν’ αποτελέσει κινητήρια δύναμη στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την βελτίωση των πόλεων και τη μείωση των αποκλεισμών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας City Possible. Μαζί είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε πολίτες και τουρίστες αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδεσης, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού αλλά και της κινητικότητας.»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης δήλωσε σχετικά : «Η Αθήνα έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία σε ζητήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και είμαστε ενθουσιασμένοι που εντασσόμαστε στο πρόγραμμα City Possible. Η Mastercard αποτελεί βασικό συνεργάτη μας, καθώς ήδη εργαζόμαστε από κοινού για την ενίσχυση του τουρισμού αλλά και του τομέα της τεχνολογίας στην πόλη της Αθήνας. Συμμετέχοντας σε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία, συνεχίζουμε να ενεργούμε με στόχο την αναζήτηση έξυπνων λύσεων για την πόλη μας. Η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών με άλλες πόλεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον!»

Η Mastercard ανακοινώνει τη δημιουργία ενός μοναδικού παγκόσμιου δικτύου με στόχο την κοινή αστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, με την πρωτοβουλία City Possible, η Mastercard συνδέει πόλεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εντοπίσουν προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω συνεργασιών.

