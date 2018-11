Με το κρίσιμο ερώτημα «ποια η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της υπευθυνότητας για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας και επιτυχίας; ασχολήθηκε το πρώτο Business Ethics Conference, που διεξήχθη στις 14 Νοεμβρίου 2018, στο Radisson Blu Park Hotel, Athens, Αίθουσα Silver Forest, από την Boussias Communications σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR).

Στην πρώτη του διοργάνωση, το συνέδριο άνοιξε το διάλογο σχετικά με την ολοένα και μεγαλύτερη απαίτηση το επιχειρείν να ενεργεί δεοντολογικά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τον αντίκτυπο και τις συνέπειες που έχουν οι δραστηριότητές του στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο συνολικά και στο περιβάλλον, καθώς και για την επιτακτική ανάγκη για υπεύθυνη εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη σημασία των business ethics και της εταιρικής υπευθυνότητας σήμερα, το ρόλο των επιχειρήσεων μέσα στην κοινωνία, τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν και τα προσδοκώμενα οφέλη της ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης έδωσαν απαντήσεις διακεκριμένοι ομιλητές μέσα από τις παρουσιάσεις τους.

Το συνέδριο είχε τη χαρά να φιλοξενεί την Virginie Coulloudon, Executive Director, Your Public Value, η οποία στην παρουσίασή της εστίασε στη σημασία του "public value" και γιατί αξίζει οι εταιρείες να επενδύσουν στην ηθική και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «Το κόστος της μη δράσης έχει πλέον υπερβεί κατά πολύ αυτό της ανάληψης δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου στο παρόν και το μέλλον».

Η σκηνή του Βusiness Ethics Conference φιλοξένησε επίσης τον διεθνώς αναγνωρισμένο thought leader και sustainability expert, Joss Tantram, ο οποίος ανέλυσε τα απαραίτητα συστατικά μίας sustainable και ταυτόχρονα δίκαιης στρατηγικής για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

H Sharon Jackson, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της European Sustainability Academy, Κρήτης, εξήγησε την πρακτική αξία της ηθικής στο business, ενώ η Dr Eva Gkenakou, Sustainability Director, Multiplex, αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόβλημα του trafficking και της σύγχρονης δουλείας και στο τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπισή του.

Η Κατερίνα Παρασκευοπούλου, PhD in Ethics & Politics, HR Executive Coffee Island, αναφέρθηκε στα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη και οι εταιρείες, μέσα από το παράδειγμα της Coffee Island, ενώ η Ελένη Γεράση, IT GRC Specialists εξήγησε μέσα από απτά παραδείγματα πώς η ηθική μπορεί να αποτελέσει πυλώνα στο μοντέλο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το συνέδριο είχε τη χαρά επίσης να φιλοξενήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την Επιχειρηματική αξία της ηθικής και των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στο ελληνικό επιχειρείν τους:

Δημήτρη Αγραφιώτη, Corporate & Government Affairs Manager, Mondelez Europe Services GmbH- Greek Branch

Corporate & Government Affairs Manager, Mondelez Europe Services GmbH- Greek Branch Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας , ΔΕΛΤΑ

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας , ΔΕΛΤΑ Ρούλη Χριστοπούλου, Foundation & Sustainability Lead, Corporate Affairs, Vodafone

Ιωάννη Σήφη, Αρχιπλοίαρχος | Διευθυντής Επιχειρήσεων στόλου ATHENIAN SEA CARRIERS

Αρχιπλοίαρχος | Διευθυντής Επιχειρήσεων στόλου ATHENIAN SEA CARRIERS Αγγέλικα Τσετσέρη, Μanager HR Policies, Project Office & Quality Control, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Το συνέδριο είχε την Αιγίδα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και την υποστήριξη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε) και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).