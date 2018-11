Σε διαρθρωτικό επίπεδο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του World Economic Forum (WEF), η Ελλάδα κατατάσσεται το 2018 στην 57η θέση μεταξύ 140 χωρών (και 27η στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), έχοντας υποχωρήσει από την 53η θέση το 2017 . Με βάση την κατάταξη του WEF, η Ελλάδα υστερεί έναντι άλλων χωρών της ΕΕ-28, κυρίως στους δείκτες που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του θεσμικού περιβάλλοντος, τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομίας, και την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, το επιχειρηματικό περιβάλλον και την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντίθετα, στις υποδομές, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, η απόσταση που μας χωρίζει από το μέσο όρο της ΕΕ-28 είναι μικρότερη. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα υποχώσε για 4 η συνεχή χρονιά το 2018 στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση τον δείκτη Doing Business 2019 και πλέον βρίσκεται στην 72 η θέση μεταξύ 190 χωρών , από την 67 η που βρισκόταν το 2017 και την 61 η το 2016.

More in this category: