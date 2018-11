Το παρόν έδωσε, και φέτος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στη 12η Εβδομάδα Οικονομικών Ηγετών "Medaweek 2018", που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, 21-23 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το θέμα του τρέχοντος έτους «Μία θάλασσα, τρεις ήπειροι: με κοινούς στόχους», η "MedaWeek 2018" κινήθηκε γύρω από έναν κεντρικό άξονα: καινοτομία και ψηφιοποίηση, με τρεις κυρίους στόχους:

1) Τη σημασία που έχουν για τους βασικούς παράγοντες που ανήκουν στη Μεσόγειο - και τις γειτονικές χώρες - να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τους κοινούς στόχους τους και να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν σε συνέργειες.

2)Την εδραίωση της "MedaWeek Barcelona", ως ο περιφερειακός επιχειρηματικός-οικονομικός κόμβος, που πρέπει να καταστεί η κυρίαρχη πλατφόρμα για ανταλλαγή, διάλογο και ενσωμάτωση.

3)Την παροχή μίας πύλης για τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αναπτύσσουν επιχειρηματικές συνεργασίες και να ανταλλάσσουν απόψεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής.

Η φετινή "MedaWeek" συγκέντρωσε πάνω από 200 κορυφαίους περιφερειακούς παράγοντες και βασικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι κάλυψαν, με παρεμβάσεις και ομιλίες, τους διάφορους καίριους τομείς για τη Μεσογειακή συνεργασία και ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), της οποίας το Ε.Β.Ε.Π. είναι μέλος από το 1982, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και οι επιχειρηματικοί αντιπρόσωποι που προέρχονται από τη Βόρεια και Νότια Μεσογειακή περιοχή, συζήτησαν εσωτερικά θέματα που σχετίζονται με την Ένωση.

Η συνάντηση αυτή απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν οι επικεφαλής των 16 Επιτροπών της "ASCAME" παρουσίασαν τα βασικά ετήσια επιτεύγματά τους και τους στόχους του επόμενου έτους.

Το Ε.Β.Ε.Π., δια του εκπροσώπου του, κ. Δημήτρη Λεμονάκη, μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, παρουσίασε την πορεία της Επιτροπής "Trade, Retail and Franchise" της οποίας προεδρεύει από τον Νοέμβριο του 2017. Με στόχο την επέκταση της δράσης της, την ενίσχυση του αριθμού των μελών της και μία πιο ηχηρή παρουσία της στο μεσογειακό «γίγνεσθαι», τέθηκε στο Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της "ASCAME" και ενώπιον όλων των συνέδρων, η επιθυμία της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., να διοργανωθεί κοινή συνάντηση στον Πειραιά των επικεφαλής και μελών των Επιτροπών "Trade, Retail and Franchise" και "Transport and Logistics" της οποίας προεδρεύει το Επιμελητήριο της Rijeka, στην Κροατία. Εν όψει συνάντησης, την προσεχή εβδομάδα, στην Κίνα για την πρωτοβουλία "One Belt One Road" και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πειραιάς είναι ο τελευταίος σταθμός της θαλάσσιας διαδρομής της πρωτοβουλίας, θα συζητηθεί το θέμα της επικείμενης συνάντησης στον Πειραιά.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι, η εν λόγω συνάντηση στην πόλη μας, θα αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία συνεύρεσης εμπλουτισμού του προγράμματος δράσης της "ASCAME" και κοινής ενεργοποίησης των μελών των Ομάδων Εργασίας, τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που έχει η διαχείριση ροών Εμπορίου και η δυναμική της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην οικονομία του Μεσογειακού χώρου».