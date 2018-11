Αξίζει να αναφερθεί, ότι μέχρι το 2020 οι επενδύσεις στην καινοτομία αναμένεται να εστιάσουν σε νέες ανερχόμενες τεχνολογικές τάσεις, όπως το blockchain, οι γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies) και η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence). Από την άλλη, οι τεχνολογίες cloud (64%) και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics) (46%), τα ψηφιακά δίκτυα (digital networks) (43%), καθώς και η αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ρομποτικού λογισμικού (Robotic Process Automation)(38%), αποτελούν τους καινοτόμους τομείς στους οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες επενδύσεις τα τελευταία 2 χρόνια, με την αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ρομποτικού λογισμικού (Robotic Process Automation) (38%) και τις λύσεις Internet of Things με τη χρήση αισθητήρων (sensors) (36%) να ακολουθούν.

More in this category: