Για την ανάγκη μίας «εθνικής προσπάθειας για τη διείσδυση των ελληνικών εταιρειών σε ξένες αγορές», έκανε λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece, Γρηγόρης Στεργιούλης, στα εγκαίνια της 39ης “BIG 5”, της σημαντικότερης έκθεσης δομικών υλικών και κατασκευών της Μ. Ανατολής, που πραγματοποιείται στο Dubai World Trade Centre, με τη μεγαλύτερη ελληνική παρουσία όλων των ετών.

«Η Ελλάδα ανοίγει νέους δρόμους. Οι Έλληνες εκθέτες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους Ευρωπαίους και τους καλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής DMG, η ελληνική συμμετοχή είναι η δεύτερη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, καθώς το «παρών» φέτος στην έκθεση δίνουν 44 ελληνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, έκανε λόγο για «μία άλλη Ελλάδα, που ανοίγει τα φτερά της και διεκδικεί μερίδιο της αγοράς από παγκόσμιους γίγαντες, με πολύ μεγάλη επιτυχία», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι η Ελλάδα των εξαγωγών, η Ελλάδα της εξωστρέφειας».

Ο κ. Στεργιούλης ξενάγησε τον Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and the Minister of Finance and Industry of the United Arab Emirates (UAE), ο οποίος νωρίτερα κήρυξε την έναρξη της έκθεσης, στα περίπτερα των Ελλήνων εκθετών. Επίσης, κατά την περιήγησή του με την Πρέσβη της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., κα Κατερίνα Μπούρα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους Έλληνες επιχειρηματίες για τις δυνατότητες ανάπτυξής τους στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Ελληνική παρουσία στην έκθεση είναι σημαντική και σταθερή και μάλιστα σε ένα χώρο, όπου οι Έλληνες έχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας», δήλωσε απ΄ την πλευρά της η Πρέσβης της Ελλάδας στα Η.Α.Ε. κα Κατερίνα Μπούρα. Υπογράμμισε το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας, «που εκφράζεται μέσα και από την πρεσβεία της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., σε σχέση με τις απόψεις και τις σκέψεις της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Η.Α.Ε.», όπως είπε, καθώς η έκθεση φέτος αναμένεται να έχει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού σε εξέλιξη βρίσκονται 23.000 έργα ύψους άνω των 2,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council).

Ο κ. Κρις Κίλμπι, Α’ αντιπρόεδρος της διοργανώτριας εταιρείας DMG, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης διεθνών επαγγελματικών εκθέσεων παγκοσμίως, τόνισε ότι «η “BIG 5” είναι η μεγαλύτερη έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών της Μ. Ανατολής. Πρόκειται για μία πρωτοπόρα διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες, να αποκτήσουν ισχυρή πρόσβαση στις τεράστιες ευκαιρίες, που προσφέρει η αγορά στην ευρύτερη περιοχή, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν δυναμικά».

Η Big 5 διοργανώνεται για 39η φορά στο Dubai World Trade Centre και φέτος έχει τον τίτλο «Διαμορφώνοντας το μέλλον των κατασκευών». Την Ελλάδα εκπροσωπούν κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους των δομικών υλικών, μαρμάρων, ηλιακών συστημάτων, συστημάτων αλουμινίου, χημικών, καθώς και επιχειρήσεις με μονωτικά υλικά και χρώματα. Όπως και πέρυσι, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες στήριξαν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων της χωρικής αρμοδιότητας τους.

Περισσότεροι από 2,500 εκθέτες από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας περισσότερες από 30 χώρες, σε 1.330 τ.μ. παρουσιάζουν συνολικές λύσεις στον τομέα των κατασκευών καθώς επίσης και καινοτόμα προϊόντα. Την έκθεση που θα διαρκέσει από 26/11-29/11 και αναμένεται να την επισκεφθούν περισσότερα από 70.000 άτομα από 125 χώρες. Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από εκατό παρουσιάσεις και ομιλίες, ενώ θα απονεμηθούν και βραβεία καινοτομίας. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον που παρατηρείται σε σχέση με την καινοτομία στον κλάδο των κατασκευών, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την τεχνολογία των υλικών, τη ρομποτική και το 3D Constructing, αλλά και όσον αφορά στην ενεργειακή εξοικονόμηση, καθώς στόχος του GCC είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα προσεχή χρόνια.

Απ΄ την πλευρά τους οι εκθέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διοργάνωση, καθώς η αγορά των Η.Α.Ε. δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές. Επεσήμαναν την ανάγκη στήριξής τους από την πολιτεία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό, που επικρατεί στην αγορά των Εμιράτων. Έθεσαν επίσης ζητήματα όπως την ανάγκη διασύνδεσης με μελετητικά, κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά γραφεία της περιοχής, ζητήματα προώθησης νέων υλικών, ενημέρωσης για τα έργα που προκηρύσσονται, τη διάχυση της τεχνολογίας υλικών, την επίλυση γραφειοκρατικών κωλυμάτων όσον αφορά την έκδοση βίζας, ενώ επεσήμαναν και την ανάγκη συγκρότησης εξειδικευμένων και στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών.

Όπως τόνισε ο Κ. Στεργιούλης, «Ο Οργανισμός Enterprise Greece αλλά και η πολιτεία, προσπαθούν να καθοδηγήσουν σωστά τις ελληνικές εταιρείες, να αφουγκραστούν πιο σωστά τις αγορές και να προσαρμοστούν σε αυτό που επιτάσσει ο ανταγωνισμός. Εάν καταφέρουμε να το πετύχουμε, θα αναδειχθεί το εξαγωγικό μεγαλείο της χώρας μας. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας, εάν τον διαχειριστούμε σωστά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε τέλος, ότι «πρόκειται για μία εθνική προσπάθεια που ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια των εταιρειών ή ατόμων», ενώ ξεκαθάρισε, ότι το Enterprise Greece, πρόκειται να σταθεί δίπλα στις ελληνικές εταιρείες σε αυτή την προσπάθεια.