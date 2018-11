Κεντρικό θέμα του φετινού συνεδρίου, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, ήταν «The organization of the Future» και παρουσιάστηκαν τα θέματα που θα απασχολήσουν τους CEOs στη νέα ψηφιακή εποχή.

More in this category: