Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα σημαντικότερα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της PwC “ Preparing for Tomorrow’s Workforce Today ” για το μέλλον της εργασίας που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Lynda Gratton, καθηγήτρια στην Πρακτική Διοίκησης στο London Business School. Η έκθεση εστιάζει σε 45 δεξιότητες και εντοπίζει εκείνες στις οποίες εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αδυναμίες οι οργανισμοί.

More in this category: