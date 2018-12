Να εφαρμοστεί παρόμοιο μοντέλο με αυτό της Fraport και για τα υπόλοιπα 23 περιφερειακά αεροδρόμια, μέσα από τη δημιουργία clusters και την πραγματοποίηση εργασιών για την αναβάθμιση της αξίας τους, πρότεινε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ , Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα «Next is Now-Ελληνικός Τουρισμός μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

