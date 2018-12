Το ReTech Innovation Challenge, που εγκαινιάζεται και φιλοξενείται από την Lamda Development, διοργανώνεται με στρατηγικό συνεργάτη τους Industry Disruptors Game Changers (ID – GC), και κορυφώνεται με ένα μεγάλο event στις 21 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του The Mall Athens.

Ο διαγωνισμός εστιάζει κυρίως σε ιδέες και προτάσεις σε τομείς όπως: - Retail, - Food & Entertainment, - Mall Services (In-Store Enhancement for Customer, Tenants) και - Software as a Service (Logistics, digital data, digitize physical stores κ.α).

