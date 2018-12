Η ΕΥ ανακοινώνει τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Microsoft . Η πλατφόρμα προσφέρει λύσεις για τον εντοπισμό οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των συναλλαγών, της ανίχνευσης βάσεων δεδομένων και της διαδικασίας εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη (know your customer - KYC).

