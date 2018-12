Επίσης, σημειώνεται ότι η σελίδα στο Linkedin ( https://www.linkedin.com/groups/5063337 ) έχει 748 μέλη. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες και ως προς το You Tube channel τις οποίες θα εντατικοποιηθούν το 2019.

Η σελίδα στο Facebook ( www.facebook.com/espaepanek ) έχει συγκεντρώσει 12.154 ακολούθους, σημειώνοντας σταθερή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (11.310 μέχρι 30/11/17) και αξιολογείται πολύ θετικά από το κοινό, όχι μόνο για το περιεχόμενο των αναρτήσεων αλλά και για τον πολύ σύντομο χρόνο ανταπόκρισης στα μηνύματα – ερωτήματα των χρηστών. Άλλα στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον είναι ο μέσος όρος απήχησης της σελίδας (οργανικής – δηλαδή άνευ πληρωμένων αναρτήσεων) ο οποίος είναι 1923 άτομα. Επίσης είναι αξιοσημείωτη η μοιρασμένη κατανομή του κοινού 51% γυναίκες και 48% άντρες. Ηλικιακά η πλειοψηφία όσων έχουν κάνει like ανήκουν στην ομάδα 25-34 (16% γυναίκες και 18%άντρες) καθώς και στην ομάδα (35-44 17% γυναίκες και 17% άντρες). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2017 η Facebook έχει προβεί σε σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο των επαγγελματικών σελίδων κάτι που συνολικά μειώνει την οργανική απήχηση τους, ωστόσο η σελίδα μας παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο στα στατιστικά της αποτελέσματα.

