H νέα πλατφόρμα της Neliοs έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε απαιτητικά projects, όπως τα νέα websites της Aldermar, του The Foundry Hotel Athens και του The Υ Hotel. “To Hotel Ease, είναι η 3η γενιά CMS που υλοποιούμε αυτά τα 10 χρόνια και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το νέο μας CMS είναι απόσταγμα πολύτιμης εμπειρίας για τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου αλλά και επίγνωσης των εξελίξεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.” δηλώνει ο Δημήτρης Σερίφης CEO της Nelios και συνεχίζει “με αυτή την υποδομή πλέον είμαστε σε θέση να πετύχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να παρέχουμε υπηρεσίες πολύ υψηλών προδιαγραφών με χαμηλότερο κόστος”.

