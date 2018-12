Ειδικότερα, η i-Trust, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι το think local είναι σημαντικό στην διαδικασία προσέγγισης μίας ξένης αγοράς και ειδικότερα της γερμανικής που χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως απαιτητική. Πρόσθεσε επίσης ότι, η έμφαση στη γλώσσα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο προσέγγισης αγορών εκτός συνόρων, καθότι ο επιχειρηματίας καλείται σήμερα όχι απλά να μεταφράσει δεδομένα, αλλά να τα «μεταδημιουργήσει» (translate – transcreate) και κατέληξε ότι η Γερμανία χρειάζεται στοχευμένη στρατηγική διείσδυσης, διαφορετική για παράδειγμα από τη βαλκανική, που θα φωτίζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

