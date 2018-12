Τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Διαβούλευσης παρουσίασε η Επικεφαλής του Έργου Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος APSON CSR, εστιάζοντας στους 2 άξονες υποστήριξης, Α) θεσμικό όπως, Παράταση λειτουργίας παιδικών σταθμών, Λειτουργία παιδικών σταθμών σε ωράριο λειτουργίας εμπορικών κέντρων, Δημιουργία κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μετά το πέρας των σχολικών τους υποχρεώσεων, Δημιουργία ειδικού μητρώου συνεργατών για τη φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων, ασθενών και ευπαθών ατόμων και Β) πρακτικό όπως η δημιουργία σε κάθε Δήμο help desk & business hub επιχειρηματικών υπηρεσιών για γυναίκες που επιθυμούν να επιχειρήσουν ή επιχειρούν ήδη, το οποίο θα παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης, ανάπτυξης, προώθησης, εκπαίδευσης, χρηματοδότησης και networking.

