Η Autohellas Hertz, έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα της Μακροχρόνιας Μίσθωσης Οχημάτων, είναι η μόνη εταιρία στο χώρο που διαθέτει σύγχρονες καθετοποιημένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (one stop shop) για τη συντήρηση και την επισκευή των αυτοκινήτων. Η Alphabet αναγνωρίζοντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τη δραστηριοποίηση της Autohellas σε 8 χώρες αντιπροσωπεύοντας το διεθνές σήμα της Hertz, προχώρησε στην έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή δίνει στην Alphabet πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη Βαλκανική αγορά και την Κύπρο και ταυτόχρονα εξασφαλίζει στο διεθνές πελατολόγιο της συμβατά προϊόντα και υπηρεσίες με την εγγύηση της Autohellas Hertz.

