To Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό και ανερχόμενο οικονομικό παράγοντα της περιοχής του ASEAN και της Ασίας γενικότερα. Η αναπτυξιακή δυναμική του Βιετνάμ τα τελευταία 30 χρόνια είναι αξιοσημείωτη, ενώ οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις έδωσαν ώθηση στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη και μετέτρεψαν το Βιετνάμ σε μια δραστήρια και δυναμική οικονομία. Η χώρα σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 6,3% το 2017 και αναμένεται να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό το 2018 και το 2019. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για τη δυναμική διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασίες σε τομείς όπως, ο αγροτικός, ο κατασκευαστικός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός αλλά και ο φαρμακευτικός.

