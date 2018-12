Η 11η επιχειρηματική έκδοση « Business Leaders in Greece » περιλαμβάνει τις εταιρείες και ομίλους πρωταθλητές κερδών της Ελλάδας για το 2017. Επιπλέον, διαθέτει επίκαιρη και πλούσια αρθρογραφία επιφανών λειτουργών και στελεχών.

Βελτίωση της κερδοφορίας τους σημείωσαν οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι στην Ελλάδα για το 2017, σύμφωνα με μελέτη της ICAP στο πλαίσιο της έκδοσης «Business Leaders in Greece».

More in this category: