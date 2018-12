Το 2018 ο Όμιλος διεύρυνε τη γκάμα των δραστηριοτήτων του μπαίνοντας σε νέες κατηγορίες στον τομέα της εστίασης. Πέραν της επέκτασης στον τομέα του μαγειρευτού φαγητού μέσω του «Forky», προχώρησε και στη δημιουργία του νέου σήματος «It’s All Grεεk», μιας σύγχρονης έκδοσης Ελληνικού ψητοπωλείου με έμφαση στο κοντοσούβλι. Το νέο σήμα έκανε την εμφάνισή του στο εμπορικό κέντρο McArthur Glen, με το δεύτερο κατάστημα πόλης να ανοίγει εντός Δεκεμβρίου στο Village Park στο Ρέντη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξή του και στα αεροδρόμια. Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της παρουσίας του στα αεροδρόμια, ο Όμιλος σύστησε στο τουριστικό κοινό άλλα 2 νέα concepts, το «Forno Luca» με έμφαση σε γεύσεις snacking Ιταλικής προέλευσης και το «Bistro Dei Cavalieri», ένα ιταλικό μπιστρό με χειροποίητη pizza που ψήνεται σε ξυλόφουρνο.

Το 2018 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την εδραίωση της παρουσίας του Ομίλου στο εξωτερικό, με την επέκταση 3 βασικών σημάτων του σε 4 νέες Χώρες. Μέσω των διεθνών στρατηγικών συνεργασιών του, ο Όμιλος απέκτησε παρουσία σε Τσεχία και Ρωσία με 4 σημεία και 3 διαφορετικά σήματα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Autogrill άνοιξαν τα καταστήματα La Pasteria & Flocafe Espresso Room (FER) στο νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο «Prague the Style Outlet», ενώ μέσω της εταιρίας SSP τα σήματα La Pasteria & Goody’s Burger House (GBH) έκαναν την εμφάνισή τους στο αεροδρόμιο Sheremetyevo της Μόσχας. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το σήμα La Pasteria επεκτείνεται στο εξωτερικό, αποκτώντας ταυτόχρονη παρουσία σε 2 σημαντικές Χώρες. Πρόσφατα, προστέθηκαν 2 νέα Goody’s Burger House στο Yerevan της Αρμενίας, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η λειτουργία του δεύτερου καταστήματος Flocafe Espresso Room σε κεντρικό σημείο του Λονδίνου. Ο Όμιλος αναμένεται να κλείσει τη χρονιά έχοντας παρουσία συνολικά σε 12 χώρες εκτός των Ελληνικών συνόρων με 19 σημεία, ενώ συνεχίζει με τους ίδιους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την ανάπτυξη του GBH σε Κύπρο, Μάλτα και Σαουδική Αραβία και του σήματος FER στο Qatar.

