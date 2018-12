Τα διαμερίσματα αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου The Westin Resort, Costa Navarino, το οποίο και θα αναλάβει τη διαχείρισή τους, δημιουργώντας μια πολύ καλή απόδοση για τους ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι το 2018 σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης τα έσοδα από τη διάθεση ακινήτων σε τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας real estate θα ανέλθουν στα 19 εκατ ευρώ έναντι 16 εκατ ευρώ το 2017. Μάλιστα σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας των Navarino Residences, η ΤΕΜΕΣ προχώρησε στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, τη συλλογή branded διαμερισμάτων, Τhe Residences at The Westin Resort, Costa Navarino.

More in this category: