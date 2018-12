Το 2017 η Οικονομία στην Ελλάδα μπήκε για πρώτη φορά σε αναπτυξιακή τροχιά (1,6%) , ως φυσικό επακόλουθο της βελτίωσης των προσδοκιών των χρηματοπιστωτικών αγορών, της αύξησης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, της ανάκαμψης των επενδύσεων και της αύξησης των εξαγωγών. Επιπρόσθετα, οι τρεις Οίκοι Αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας (οι S&P and Fitch κατά μία βαθμίδα και η Moody's κατά δύο βαθμίδες) καλλιεργώντας θετικές προοπτικές για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Παράλληλα η ανεργία υποχώρησε στο 20,8% , (από 23,4%) ενώ οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 5,73 δισ. Ευρώ ( 39% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016), γεγονός που οδήγησε στον περιορισμό της εξάρτησης των τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισμό Χρηματοδότησης (E.L.A.) κατά 18,9 δις. Ευρώ και στη περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε στο 1,45 δις. ευρώ, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,5%, στα 14,6 δις . ευρώ. Τα παραπάνω, είχαν θετικό αντίκτυπο στα συνολικά οικονομικά μεγέθη της ελληνικής επιχειρηματικότητας καθώς παρατηρήθηκε βελτίωση στη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 32% των εταιρειών κατατάσσονταν σε ζώνες «Υψηλού Κινδύνου», έναντι 40% το 2016.

To 2015 , αποτέλεσμα των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, ήταν η εφαρμογή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και η παράταση της αβεβαιότητας για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας με άμεση απειλή εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα αυστηρότερα μέτρα λιτότητας του τρίτου προγράμματος διάσωσης και την έλλειψη επενδύσεων, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση πλήττοντας όλους τους τομείς της πραγματικής οικονομίας και κατά συνέπεια της επιχειρηματικότητας. Αυτό το κλίμα αποτυπώθηκε στη Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 74% των οποίων αξιολογήθηκαν είτε ως Υψηλού είτε Σχετικά Υψηλού Κινδύνου . Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές) οι οποίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες στα δυσμενή οικονομικά δεδομένα, σχεδόν στο σύνολό τους (98%) κυμάνθηκαν σε υψηλές ζώνες κινδύνου ενώ έναντι των μεγάλων εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε) που αντιστοίχως κινήθηκαν στο 72%. Στους επιμέρους τομείς της Οικονομίας οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη Βιομηχανία και στο Εμπόριο επηρεάστηκαν περισσότερο από τους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων, με 74% και 69% αυτών αντιστοίχως να κυμαίνονται στις ζώνες «Υψηλού» κινδύνου έναντι 67% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Υπηρεσιών.

