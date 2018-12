Από το Νοέμβριο του 2018, ο Όμιλος μετά και την θετική απόφαση/έγκριση από το Πρωτοδικείου Σύρου του σχεδίου εξυγίανσης, είναι στην διαδικασία μεταβιβάσεων και των περιουσιακών στοιχείων στην θυγατρική εταιρεία του στην Ελλάδα, την ONEX SYROS SHIPYARDS (URL: www.onexsyrosshipyards. com, facebook : @OnexSyrosShipyardsSA, LinkedIn: @onexsyros-shipyards-sa) Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα νέο και σαφές δείγμα της αλλαγής της νοοτροπίας στη χώρα, ως προς την υποδοχή ξένων επενδύσεων οι οποίες αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα και καθυστερήσεις κατά το παρελθόν. «Βλέπουμε την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα πια να είναι εμφανής», τονίζουν τα στελέχη της ONEX Technologies.

Τι λέει ο Ιωάννης Σταματόπουλος Executive Financial Consultant to BoD, ONEX Technologies Group

