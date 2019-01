Την έναρξη της χειμερινής περιόδου για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Deree – The American College of Greece κηρύσσει το Deree από 8 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κολλεγίου, τα προγράμματα αφορούν τους σύγχρονους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης (TESOL) και της Επιστήμης Δεδομένων (Big Data). Ενδείκνυνται τόσο για σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στον τομέα τους, όσο και για εργαζόμενους να σχεδιάζουν να κάνουν στροφή στη σταδιοδρομία τους.

Δίπλα στη θεωρητική γνώση, τα προγράμματα εξασφαλίζουν και την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας με άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας ενώ διαθέτουν και ευέλικτο ωράριο για να εξυπηρετήσουν και τους εργαζόμενους φοιτητές.

Πιο αναλυτικά, για τη χειμερινή περίοδο 2019 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής προγράμματα:

MS in Data Science: Εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές ικανότητες στην επιστήμη των Big Data συνδυάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο οι σπουδαστές να αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες για μία επιτυχημένη καριέρα στην Τεχνολογία Πληροφορικής (IT). Οι σπουδαστές μαθαίνουν να χειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων, αποκτούν εξοικείωση με διαφορετικούς τύπους δεδομένων και τα μετατρέπουν σε πληροφορίες, λύσεις και εργαλεία, που θα ενισχύουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς.

MS in Counseling Psychology and Psychotherapy: Ένα πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας που ενσωματώνει τις βασικές θεωρητικές σχολές ψυχολογίας στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Θεωρητική και τεχνική γνώση συνυπάρχουν ταυτόχρονα ενώ οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης. Η σχολή συνεργάζεται με τον Δήμο Αθηναίων σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και με το σωματείο ΕΛΙΖΑ, για την υλοποίηση έργου σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

ΜΑ in Applied Educational Psychology: Το πρόγραμμα προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη σχολική ψυχολογία και σε όσους θέλουν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους και την ανάπτυξή τους στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε επαγγελματίες της Ψυχολογίας αλλά και του ευρύτερου τομέα της Εκπαίδευσης.

MA in Digital Communication and Social Media: Καινοτόμο πρόγραμμα που μετουσιώνει τις πρακτικές της αγοράς και της ψηφιακής εξέλιξης σε σπουδές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με σκοπό να προετοιμάσει όσους εργάζονται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και των social media.

MA in Strategic Communication and Public Relations: Εξειδικευμένο πρόγραμμα Επικοινωνίας που προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώσεις με εφαρμογή σε πλήθος επαγγελματικών κλάδων, ενώ δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε καταξιωμένες εταιρείες επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων.

MA in TESOL (Teaching English to Students of Other Languages): Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ψηφιακή τεχνολογία και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας ενώ εξαιρετικά σημαντική είναι και η δυνατότητα απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης CertTESOL που χορηγεί το Trinity College του Λονδίνου. Το MA in ΤESOL του Deree απευθύνεται και σε εργαζόμενους επαγγελματίες, καθώς τα μαθήματα παραδίδονται στο campus αλλά και online, προσφέροντας ευελιξία στην παρακολούθηση.