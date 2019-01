Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με την The Boston Consulting Group διοργανώνουν ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Hack The City» και αναζητούν προτάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις της πόλης.

More in this category: