Αναδημοσίευση από το περιοδικό Reporter που κυκλοφόρησε στις 30 Δεκεμβρίου με το Πρώτο Θέμα Συνέντευξη στον Ανέστη Ντόκα

Με συνέντευξή του στο Reporter Magazine ο διευθύνων Σύμβουλος της Praktiker Hellas, Γιάννης Σελαλμαζίδης, μιλά για τις επιδόσεις και το νέο επενδυτικό πλάνο της εταιρίας για το 2019, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των ανθρώπων της.

-Πως κινήθηκε η πορεία των εργασιών της PRAKTIKER HELLAS τη φετινή χρονιά;

Το 2018 αποδείχθηκε μια ανοδική χρονιά από πλευράς κύκλου εργασιών, σε σχέση με την περασμένη χρήση. Παρά τις δυσκολίες της αγοράς και της οικονομίας ευρύτερα, στην Praktiker Hellas σημειώσαμε θετικές επιδόσεις, εγκαινιάσαμε νέο «διπλό» κατάστημα και ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας για τα επόμενα βήματα της εταιρίας μας, αναφορικά με το αναπτυξιακό μας πλάνο.

-Σε ποιο ύψος ανήλθαν οι επενδύσεις το 2017;

Το σύνολο των Καθαρών Επενδύσεών μας για το Οικονομικό Έτος 2017 ήταν € 3,05εκ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει προετοιμασία των διπλών εγκαινίων της εταιρίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στην Ανθούσα-Παλλήνη, με νέο κατάστημα και b2b Center. Επιπλέον, μια ακόμη επένδυση της εταιρίας αφορά στις ανακαινίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεών της και συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2017, ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση του καταστήματος Praktiker Ταύρου. Τέλος, οι επενδύσεις της περασμένης χρονιάς αφορούν στην ανάπτυξη του e-shop της εταιρίας, σε τεχνολογικό hardware & software, καθώς και σε προγράμματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης των ανθρώπων μας.

-Ποιο είναι το αναπτυξιακό σας πλάνο για τα ερχόμενα έτη;

Η Praktiker Hellas, είναι μία υγιής επιχείρηση που στηρίζεται στις δυνάμεις της και αναπτύσσεται συνεχώς, αξιοποιώντας θετικές προοπτικές για το μέλλον. Το αναπτυξιακό μας πλάνο εξελίσσεται διαρκώς, γύρω από τους εξής πυλώνες: Στο προσεχές χρονικό διάστημα, όπως έχουμε επίσημα ανακοινώσει, προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματά μας για νέα καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και τη νησιωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα για την ανανέωση και ανάπτυξή της εταιρίας μας αποτελεί η ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεών της, καθώς φροντίζουμε συνεχώς να ανανεώνουμε τους χώρους των καταστημάτων μας και να τους διαμορφώνουμε κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, φροντίζοντας να ακολουθούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά και τακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Παράλληλα, διατηρώντας σταθερές τις αξίες μας, ύψιστη προτεραιότητά μας παραμένει η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των εργαζομένων μας. Εξίσου σημαντική είναι και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και η δημιουργία μοναδικής αγοραστικής εμπειρίας και προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Όσον αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα, ανανεώνονται συνεχώς και είναι ύψιστης σημασίας για εμάς η παροχή χρήσιμων υπηρεσιών προς του πελάτες μας, για αυτό και επενδύουμε σημαντικά σε νέες υπηρεσίες, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταμορφώνουν κάθε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, μικρό ή μεγάλο, αναλαμβάνοντας παράλληλα την κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των επαγγελματικών αναγκών θέρμανσης, κλιματισμού και ενέργειας (Garden, Interior και Clima Experts).

-Από τις διακρίσεις της εταιρίας σας το 2018, ποια θεωρείτε την πιο ξεχωριστή και γιατί;

Η εταιρία μας έχει λάβει αρκετές διακρίσεις το 2018, ξεχωρίζοντας εκείνες που αφορούν στους ανθρώπους μας, τις διακρίσεις του θεσμού Great Place to Work.

Η Praktiker Hellas, τον Μάρτιο του 2018 κατέκτησε την 4η θέση στην ετήσια κατάταξη Best Workplaces in Greece, στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η διάκριση αυτή, αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον μας προς τους ανθρώπους μας, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, αναδειχθήκαμε για 1η φορά στην ετήσια κατάταξη των Best Workplaces in Europe, στην κατηγορία επιχειρήσεων με περισσότερους από 501 εργαζόμενους.

Οι εν λόγω βραβεύσεις αφορούν στο σύνολο του οργανισμού και άρα της ομάδας μας. Η εταιρία αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά περίπου 10% από την περασμένη χρονιά, τόσο για την στελέχωση του νέου καταστήματός της, όσο και για την ενίσχυση υφιστάμενων καταστημάτων αλλά και των κεντρικών της γραφείων, αριθμώντας σήμερα περισσότερους από 1.600 εργαζόμενους.

-Είστε από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στην χώρα μας. Ποιες παροχές και υπηρεσίες παρέχονται από τη διοίκηση της εταιρίας για τους εργαζόμενους της Praktiker;

Η κουλτούρα της Praktiker είναι σταθερά ανθρωποκεντρική, καθώς αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία μας ο κάθε εργαζόμενος να απολαμβάνει ένα περιβάλλον ασφαλές και ευχάριστο με ίσες ευκαιρίες. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις αξίες μας όλα αυτά τα χρόνια: την Ακεραιότητα, την Αξιοκρατία & Διαφάνεια, τη Συνεχή Βελτίωση και την Ικανοποίηση. Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους μας είναι ουσιαστικό γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχών αλλά και δράσεων που ανταποκρίνονται σε κάθε τους ανάγκη. Κάποιες από τις βασικές παροχές μας είναι το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας το οποίο παρέχουμε οικειοθελώς στους εργαζομένους μας από το 1993, οι τακτικές επισκέψεις ιατρού εργασίας και η τράπεζα αίματος. Ακόμη, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων , όπως το “Praktiker Education Fund” με το οποίο προχωρούμε στην οικονομική ενίσχυση εργαζομένων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και να παρακολουθήσουν προγράμματα εξειδίκευσης, ενώ μέσα από την «Praktiker Academy», εκπαιδεύουμε την ομάδα μας πανελλαδικά σε θέματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.

Επιπλέον, με σκοπό να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων μας παρέχουμε ειδικές εκπτώσεις για αγορές από τα καταστήματα Praktiker, καθώς και ειδικές τιμές σε συνεργαζόμενες εταιρίες για πακέτα ταξιδιών και επιλεγμένες υπηρεσίες, όπως ασφάλιση αυτοκινήτου. Παράλληλα, βρισκόμαστε δίπλα τους σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους προσφέροντας δωροεπιταγές στους νεόνυμφους συναδέλφους μας αλλά και κάθε φορά που γίνονται γονείς.

Στην Praktiker Hellas πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της ομάδας και τη συμμετοχική κουλτούρα, κάτι το οποίο αναπτύσσουμε μέσα από εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούμε όλοι μαζί. Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία «Μάστορες της Πόλης», την οποία υλοποιούμε από το 2012, επισκευάζοντας και φροντίζοντας εθελοντικά δημόσιους χώρους και υποδομές ΜΚΟ, ενώ παράλληλα, η ομάδα της Praktiker Hellas συμμετέχει δυναμικά σε ομαδικές δρομικές εκδηλώσεις με χαρακτήρα αλληλεγγύη πανελλαδικά.

- Το 2019 είναι έτος εκλογών στη χώρα μας τετραπλές κάλπες (Ευρωεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές και Εθνικές). Η παραπάνω εξέλιξη πόσο επηρεάζει τις επενδυτικές κινήσεις τη διοίκησης;

Θεωρούμε ότι το σύγχρονο επιχειρείν, προϋποθέτει υπεύθυνη δράση και δέσμευση, καθώς και ευελιξία υπό όποιες πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα δεδομένα κάθε περιόδου και είμαστε σίγουροι ότι οι αλλαγές της νέας χρονιάς θα μας επηρεάσουν όπως και όλη την αγορά, ωστόσο όπως και όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής μας, δεσμευόμαστε έναντι των εργαζομένων μας, της αγοράς, της ελληνικής κοινωνίας και όλων των συμμετόχων μας, να λειτουργούμε και να αναπτυσσόμαστε υπεύθυνα, ανταποδίδοντας και δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας, μελετώντας προσεκτικά κάθε επόμενη επενδυτική μας κίνηση.