To Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών δεν δέχθηκε την άρση απαγόρευσης εκποίησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας που είχε αιτηθεί η Folli Follie στις 5 Δεκεμβρίου του 2018, και που βρίσκεται στον Aγιο Στέφανο Αττικής , το Νέο Ψυχικό, το Κορωπί, την Σαντορίνη και την Γλυφάδα.

