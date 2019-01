Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου αποκάλυψε επίσης ότι πρόσφατα το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής μαζί με τους εκπροσώπους 10 ελληνικών start up εταιριών και τη συνδρομή του επιμελητηρίου βρέθηκαν στο Las Vegas σ ένα παγκόσμιο συνέδριο για να γίνουν κοινωνοί των διεθνών εξελίξεων και της 4 ης βιομηχανικής επανάστασης.

More in this category: