Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Με το Αναγνωστήριο Πραγμάτων στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ δίνουμε την ευκαιρία σε μηχανικούς και δημιουργικούς ανθρώπους να πειραματιστούν σε πρότυπα ή πρωτότυπα δημιουργήματα. Να φτιάξουν, για παράδειγμα με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, αυτό που η έρευνα τους οδήγησε να σχεδιάσουν. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτή την προσπάθεια, που έχει ως βάση τον πλούτο, ψηφιακό και όχι μόνο, της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, να δώσουμε κίνητρα δημιουργικότητας σε νέους επιστήμονες, να συμβάλλουμε πρακτικά στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων μέσα από ιδέες που θα δοκιμαστούν στην πράξη. Στηρίζουμε, με πράξεις, χωρίς μεγάλα λόγια, την έρευνα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μέσα από δράσεις όπως αυτό το Fab Lab ή το Prototype by TEE. Κάνουμε ότι μπορούμε για να ενισχύσουμε τα ανήσυχα πνεύματα της επιστήμης και κάθε μηχανικό, ώστε να επιχειρήσει, να δημιουργήσει, να παράγει. Συμβάλουμε για να μείνουν στη χώρα μας τα καλύτερα μυαλά και να προκόψουμε όλοι μαζί».

More in this category: