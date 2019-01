Η νέα ESM πλατφόρμα προβλέπεται να καλύψει τόσο τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT service desk / ITSM use cases), όσο και non-IT υπηρεσίες (ενοποιημένο demand management για HR, Finance και άλλα business functions). Η λύση χτίζεται πάνω στην τεχνολογία Service Management Automation νέας γενιάς (SMAX) της Micro Focus, και υλοποιείται από την Performance Technologies. Το σύνολο της λύσης παρέχεται ως managed service μέσα από cloud υποδομή.

