Για ακόμη μια χρονιά η Space Hellas επιβραβεύεται από τη Cisco με πολλαπλές, αλλά και πολύ σημαντικές διακρίσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Partner of the Year», «Enterprise Partner of the Year», «Architectural Excellence: Data Center» και «Customer Experience Partner of the Year», είναι τα βραβεία που απονεμήθηκαν στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής βράβευσης «Cisco Partner Awards 2018» που έλαβε χώρα την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, στο Ekali Club, παρουσία σημαντικών τεχνολογικών εταιρειών-συνεργατών της Cisco.

Οι παραπάνω σημαντικές βραβεύσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την αναγνώριση της Cisco στις επιδόσεις της Space, Cisco Gold Partner, για την αύξηση των πωλήσεων, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με την ανάπτυξη συνεχώς νέων, πρωτοποριακών λύσεων και υπηρεσιών, βασισμένων στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής.



Παράλληλα, επιβραβεύεται η στρατηγική επιλογή της Space να είναι ανταγωνιστική στις πωλήσεις της διεθνώς, σε συνδυασμό με την άρτια τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση που παρέχει το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της εδώ και 30 χρόνια, αναφέρεται στην ανακοίνωση.



O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε τη Cisco για τη συνεχή εμπιστοσύνη και την εξαίρετη μακροχρόνια συνεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας αντικατοπτρίζονται μέσα από τα τέσσερα βραβεία που έλαβε σήμερα η εταιρεία μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι προσπάθειές μας για την υλοποίηση διαφορετικών έργων πελατών μας με τις πιο τεχνολογικά προηγμένες λύσεις της Cisco, συνεχίζουν να αναγνωρίζονται.



Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την ουσιαστική συνεργασία μας προς όφελος των πελατών μας».

Μέσω της απονομής του ετήσιου βραβείου «Partner of the Year», η Cisco επιδιώκει την έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του καλύτερου συνεργάτη της, ο οποίος επιδεικνύει ένα επιχειρηματικό modus operandi που λειτουργεί ως πρότυπο.