Πέρυσι, η Sev.en Energy ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο διεθνές πρόγραμμα επέκτασης. Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα δύο ορυχεία λιγνίτη και τέσσερις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην Τσεχία. Απασχολεί περισσότερους από 3.200 εργαζόμενους. Η αξία των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού της (πριν την εξαγορά) υπερβαίνει τα 850 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση ποσοστού 50% της InterGen αποτελεί σημαντικό βήμα για τηSev.en Energy στην πορεία της προς τη διεθνή επέκταση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των αρμόδιων αρχών της Ε.Ε. και της Αυστραλίας.

«Η InterGen κατέχει πολύ ισχυρή θέση στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας. Στη Sev.en Energy πιστεύουμε ότι η συμβατική ενέργεια θα παραμείνει ένας σημαντικός πυλώνας στο ενεργειακό μείγμα αυτών των αγορών. Για αυτό και επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης των εταιρειών μας, οι οποίες εξασφαλίζουν την σταθερότητα του συστήματος ενέργειας στην κάθε χώρα, σε προσιτές τιμές, προς όφελος των τελικών καταναλωτών», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Alan Svoboda , επικεφαλής της διεθνούς επέκτασης της Sev.en Energy.

Η τσεχική εταιρεία Sev.en Energy υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του 50% της πολυεθνικής ενεργειακής εταιρείας InterGen N.V. από το καναδικό Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης Καθηγητών του Οντάριο (Ontario Teachers’).

More in this category: