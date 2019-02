Στην κατηγορία Best New Product Launch βραβεύονται οι καλύτερες καμπάνιες για την κυκλοφορία νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με κριτήρια αξιολόγησης το μήνυμα, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τη δημιουργικότητα των προωθητικών ενεργειών. Η προσθήκη του glo™ στο portfolio της NOBACCO υποστηρίχθηκε από καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Η Δύναμη της Επιλογής», με το οποίο αφ’ ενός αναδεικνύεται το εύρος και η πληρότητα των λύσεων που προσφέρει η NOBACCO, αφ’ ετέρου ενθαρρύνεται η απόφαση για μια ζωή μακριά από το συμβατικό τσιγάρο. Για την προώθηση και την επικοινωνία του νέου προϊόντος μέσα στο κατάστημα δημιουργήθηκαν σημεία, γωνίες ή/και χώροι υποδοχής αποκλειστικά για το glo™ σε 65 καταστήματα του δικτύου της NOBACCO.

Τη διάκριση Best New Product Launch για την επιτυχημένη διάθεση του glo™ στην ελληνική αγορά απέσπασε η NOBACCO στα Βραβεία Franchise 2019 που διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά το περιοδικό Franchise Business.

