«Πέρσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα και την Κωνσταντίνα ως μέλη της Εθνικής ομάδας beach volley. Έπρεπε να πληρώνουμε οι ίδιες για όλα μας τα ταξίδια για να συγκεντρώσουμε βαθμούς για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε και φέτος να συνεχίσουμε έτσι. Η συνεργασία με τα My market μας προσφέρει ασφάλεια καθώς θα επικεντρωθούμε φέτος στο αγωνιστικό κομμάτι».

«Το beach volley είναι από τα πολυέξοδα αθλήματα. Χρειάζεται να ταξιδεύουμε πολύ για να αγωνιζόμαστε σε τουρνουά του world tour προκειμένου να συγκεντρώσουμε βαθμούς για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η βοήθεια που λαμβάνουμε από τα My market είναι πολύ σημαντική και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς να είμαστε μέλη αυτής της ομάδας που έχει και αυτή το ελληνικό εθνόσημο».

«Είναι πολύ σημαντικό να σε στηρίζει μία τόσο μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι μόνο οικονομική η στήριξη που έχουμε από τα My market. Όταν γνωρίζεις πως υπάρχει πίστη στο πρόσωπο σου από ένα τέτοιο μέγεθος εταιρείας και να ασχολείται ο ίδιος ο πρόεδρος, τότε η ψυχολογική ώθηση είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αναγνωρίζεται η προσπάθεια μας και κυρίως να υπάρχει πίστη στις δυνατότητες μας» Κωνσταντίνα Τσοπούλου

«Η χρονιά που ξεκίνησε για μένα είναι η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής στην καριέρα μου. Είμαι πρώτη χρονιά στην ανδρική κατηγορία και έχω να αντιμετωπίσω μεγαθήρια της σφαιροβολίας. Όταν όμως έχεις στο πλευρό σου εταιρείες όπως τα My market, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα ιδίως για εμάς που είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα. Το ευχαριστώ είναι λίγο».

«Έχω μπροστά μου μια χρονιά με πολύ υψηλές απαιτήσεις και είναι πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός πως θα με στηρίζουν τα My market. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών».

«Φέτος έχω υψηλούς στόχους στο ευρωπαϊκό Κ20 και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή προετοιμασία. Δίχως τα My market θα έμενα στην Ελλάδα, μακριά από τον προπονητή μου για να προπονηθώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες».

«Τα My market είναι ο πρώτος χορηγός στην καριέρα μου και μπορώ να πω ότι με το… καλημέρα κάνει η διαφορά καθώς θα μου καλύψει τα έξοδα της βασικής μου προετοιμασίας στην Ισπανία, η οποία και είναι πολύ σημαντική ενόψει του στόχου μου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ομάδων αλλά και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των νέων. Χωρίς τα My market, δε θα μπορούσα να κάνω σωστά την προετοιμασία μου».

«Ξεκίνησα την υδατοσφαίριση σε ηλικία 10 ετών και αγωνίζομαι με το εθνόσημο από 15 χρόνων. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω αφιερώσει στην Εθνική ομάδα. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός πως στην προσπάθεια μου να κερδίσω το μοναδικό μετάλλιο που μου λείπει, αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων, έχω τη συμπαράσταση των My market, μιας 100 % ελληνικής αλυσίδας».

«Η στήριξη των νέων πρωταθλητών μας, τώρα, κατά την περίοδο της σκληρής δουλειάς και της προετοιμασίας πριν από τους αγώνες, είναι εξαιρετικά σημαντική και παίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Είναι χαρά μας που τα My market στηρίζουν όχι μόνο την επιτυχία, αλλά και το δύσκολο δρόμο προς αυτή», δήλωσε ο συντονιστής των αθλητών κ.ος Ρωμανός Αλυφαντής

«Αναζητήσαμε τρόπους να στηρίξουμε το όραμα, τη συστηματική δουλειά, την επιμονή και την προσήλωση στο στόχο που οδηγούν σε μεγάλες επιτυχίες. Σε μεγάλες… ελληνικές επιτυχίες. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια των My market εννέα νέους πρωταθλητές που έχουν ήδη φέρει σημαντικές επιτυχίες στην Ελλάδα. Εννέα ανθρώπους με τους οποίους στα My market αισθανόμαστε ότι μοιραζόμαστε κοινές Αρχές και Αξίες», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ Αριστοτέλης Παντελιάδης, κατά τη διάρκεια σύντομου χαιρετισμού του.

Η χορηγία της αλυσίδας προς τους αθλητές και τις αθλήτριες περιλαμβάνει, πέραν της οικονομικής συνδρομής, και σημαντική υποστήριξη της διατροφής τους που αποτελεί βασικό παράγοντα της προετοιμασίας τους μέσα από τα 225 σημεία λιανικής πώλησης My market σε όλη την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τα My market, έχοντας θέσει ως στρατηγική τους προτεραιότητα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τους νέους ανθρώπους, στηρίζουν με χαρά 9 νέους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, με σκοπό να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προετοιμασία τους για τους σημαντικούς στόχους τους μέσα στο 2019 αλλά και ενόψει του 2020, χρονιάς Ολυμπιακών Αγώνων.

