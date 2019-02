Όλοι οι Κλάδοι σημειώνουν αύξηση ειδικά η L’Oréal Luxe και ο Κλάδος Δερμοκαλλυντικών που και οι δύο σημείωσαν διψήφια ανάπτυξη. Οι βασικές μάρκες σημείωσαν την υψηλότερη απόδοση, ιδιαίτερα στον Κλάδο L’Oréal Luxe, όπου οι πωλήσεις της Lancôme ξεπέρασαν τα 3 δις ευρώ. Ο κλάδος Δερμοκαλλυντικών πέτυχε την μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 10 ετών σε μια πολύ δυναμική αγορά προϊόντων περιποίησης του δέρματος. Στον κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων Ευρείας Διανομής, το 2018 ήταν μια καλή χρονιά για την L’Oréal Paris και τη Maybelline New York. Ο κλάδος των Επαγγελματικών Προϊόντων εν τω μεταξύ σημείωσε μια συγκρατημένη αύξηση στις πωλήσεις, χάρη σε μια σημαντική επιτάχυνση κατά το τελευταίο τρίμηνο.

