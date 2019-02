AN ΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Ο σχεδιασμός Mission 2025 προβλέπει ότι ο όμιλος Fourlis επιδιώκει στο μέλλον καμιά γεωγραφική αγορά να μην ξεπερνά το 30% των των λειτουργικών κερδών του ομίλου ενώ επίσης καμιά λιανεμπορική δραστηριότητα να μην υπερβαίνει το 50% των λειτουργικών κερδών. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει τον όμιλο να διαμοιράσει την εξάρτησή του και θα προσφέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών, καθώς το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα νέο κέντρο παραγγελιών και παραλαβών (Pick Up & Order Points) στη Βουλγαρία (Plovdiv).

Ο κλάδος της λιανικής των επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού που αριθμεί επτά (7) Καταστήματα IKEA και επτά (7) κέντρα παραγγελιών και παραλαβών (Pick Up & Order Points) στις χώρες που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία) καθώς και Καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) σε όλες τις παραπάνω χώρες, προβλέπεται να συνεισφέρει επίσης με αυξημένα έσοδα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 έναντι του πρώτου εξαμήνου.

