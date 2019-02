Με στρατηγικό στόχο την εξωστρέφεια και τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας με Made in Greece προϊόντα και προμηθευτές η εταιρία κατασκευής επίπλων ΗΛΕΚΤΡΑ (ELECTRA) που από το 1938 καταγράφει συνεχή παρουσία στην αγορά, μπαίνει με το «δεξί» στο 2019. Έχοντας κλείσει το 2018 με μεγάλη αύξηση τζίρου λόγω εξαγωγών αλλά και ανάκαμψης της εσωτερικής αγοράς στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της, σε δυναμικές αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αφρικής.

More in this category: