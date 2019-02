Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 έγινε η έναρξη του τρίτου κύκλου και το επίσημο καλωσόρισμα στις ομάδες του προγράμματος “be finnovative”, οι οποίες επιλέχθηκαν μέσα από τη διαδικασία του Selection Day την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου. Το be finnovative, ένα 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στο #fintech, υλοποιείται από την Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και φορέων του οικοσυστήματος.

