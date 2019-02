22) Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής είναι on/ off κριτήριο;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

13) Ο Οδηγός του προγράμματος αναφέρει: για τις περιπτώσεις των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ. To ΠΕΑ πρέπει να υπάρχει πριν την υποβολή της πρότασης;

