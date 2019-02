Η Βανέσα Αρχοντίδου και η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι δύο Ελληνίδες που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες. Ιδρύοντας την ομάδα ‘7 Summits’ και τη δράση ‘A woman can be’ προσπαθούν να αποδείξουν πως η σύγχρονη γυναίκα μπορεί, με πάθος και πείσμα, να συνδυάζει την επαγγελματική με την προσωπική επιτυχία, να είναι ταυτόχρονα καλή επαγγελματίας, καλή μητέρα, καλή σύντροφος και πάνω απ’ όλα να κυνηγάει τα όνειρά της και να πετυχαίνει ακόμα και τον υψηλότερο στόχο της!

