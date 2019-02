Οι συμμετέχοντες στο Deloitte Alexander Competence Center’s Code School, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ολιστική εικόνα σχετικά με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και frameworks,, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις με μία πρακτική εμπειρία προσημείωσης επαγγελματικού επιπέδου.. Βασικά πεδία εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι γλώσσες προγραμματισμού Java και C#, παρουσιάσεις γύρω από το software engineering, διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση σε cloud platformς, εστιάζοντας στα Amazon Web Services και στην CRMπλατφόρμα Salesforce.

