«Στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπου οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ανατρέπουν καθημερινά και αναπάντεχα επιχειρηματικούς κλάδους, επιχειρηματικά μοντέλα, τον τρόπο που εργαζόμαστε και επικοινωνούμε, βρισκόμαστε μπροστά σε νέα πολύπλοκα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που συνήθως δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν να μαθαίνουμε συνεχώς και να προσαρμοζόμαστε άμεσα σε νέες πρωτόγνωρες καταστάσεις και συνθήκες. Ο ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια “συμμαχία γνώσης”, δημιουργώντας ένα νέο “οικοσύστημα γνώσης”, για να βοηθήσουμε τα στελέχη και την επιχειρηματική κοινότητα να μαθαίνουν συνεχώς και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις.

Το περιεχόμενο της συνεργασίας αφορά τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης για την ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων και των ηγετικών χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την παρουσία εμπειρογνωμόνων και στελεχών στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba, πρόγραμμα υποτροφιών για στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές ημερίδες, καθώς και την ίδρυση ενός πρωτοπόρου Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership).

