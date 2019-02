Τη χρονιά που πέρασε, το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ διέγραψε ανοδική πορεία στις πωλήσεις, τόσο των υπηρεσιών COSMOTE, όσο και των προϊόντων τεχνολογίας. Ειδικότερα, στα καταστήματα καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των συνδέσεων COSMOTE VDSL, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των καταναλωτών για υπερ-υψηλές ταχύτητες, αλλά και της υπηρεσίας COSMOTE ONE, που συνδυάζει ομιλία, internet και ψυχαγωγία. Στα highlights της χρονιάς ήταν τα εγκαίνια του flagship store της Γλυφάδας, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα γενιά καταστημάτων με βιωματικές γωνιές, αλλά και το ρεκόρ που σημείωσαν οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια της Black Friday.

More in this category: