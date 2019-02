Άλλη μία θυγατρική πολυεθνικής εταιρείας (έχει απομένει μόνο ο ΟΤΕ και οι Μινωικές Γραμμές) αποχαιρετά το ελληνικό χρηματιστήριο. Πριν απο λίγα λεπτά, η θυγατρική της γαλλικής Alcatel έστειλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποκτήσει μέσω της μεθόδου squezze out το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1,78% και να ελέγχει το 100% έτσι ώστε να διαγραφεί οριστικά η μετοχή απο το ΧΑ.

