Το Learning For Life κατέχει σημαντική θέση στις δράσεις Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης της Diageo σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε το 2008 από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και πλέον έχει αναπτυχθεί σε πάνω από 40 χώρες. Πάνω από 90 τέτοια προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως με πάνω από 160.000 νέους να έχουν εκπαιδευτεί μέσω της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα Learning For Life υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Diageo και τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης για νέους Learning For Life υλοποιεί στην Ελλάδα η εταιρεία αλκοολούχων ποτών Diageo.

More in this category: