Ήδη η εταιρία με μια επένδυση 170 εκατομμυρίων, έχει τοποθετηθεί στη γειτονική Ισπανία με το «Ikos Anγdalousia», το οποίο βρίσκεται στην Κόστα Ντελ Σολ, στην περιοχή Μαρμπέγια και αναμένεται να λειτουργήσει τον Μάιο του 2020. Μάλιστα στη δημοφιλή τουριστικά αυτή περιοχή της Ισπανίας θα αναπτυχθεί μια νέα έκδοση του All Inclusive με έμφαση στην προσφορά εμπειριών εκτός του ξενοδοχείου. Πιο συγκεκριμένα το «Ikos Anγdalousia» είναι σε μια περιοχή με 17 γήπεδα γκολφ αλλά και πολύ κοντά στο Γιβραλτάρ αλλά και σε σημεία της Ανδαλουσιανής υπαίθρου με έντονο γαστρονομικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον αλλά και μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Όλα αυτά, μαζί με την εμπορική πολιτική της IKOS, αναμένεται να δώσουν υψηλές πληρότητες στις άκρες της σεζόν, που είναι και όρος επιτυχίας για το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρία. Άλλωστε στην αιχμή οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές και πολλοί προτιμούν να γνωρίσουν τη μοναδική εμπειρία διαμονής στα IKOS/SANI περιόδους όπου οι τιμές είναι χαμηλότερα.

H Πορτογαλία είναι, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο επόμενος σταθμός μετά την Ελλάδα και την Ισπανία για τον όμιλο Ikos/Sani, στο τιμόνι της οποίας είναι ο Ανδρέας Ανδρεάδης. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Αλγκάρβε της Νότιας Πορτογαλίας είναι η μονάδα για την οποία η IKOS/SANI βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων (με τράπεζες και ιδιοκτήτη) για να στήσει τη νέα της μονάδα εισφέροντας στην παγκόσμια αγορά άλλο ένα σημείο αναφοράς για την νέα έκδοση του υπερπολυτελούς All inclusive.

