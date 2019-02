Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) με στόχο τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης και την ανάπτυξη των στελεχών Εξυπηρέτησης Πελατών, από τον Οκτώβριο 2017, συνεργάζεται με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece για την υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύγχρονο Customer Service. Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης περισσότερων από 200 στελεχών μέχρι σήμερα, ο νέος κύκλος του προγράμματος «Executive Program: Strategic Customer Service Leadership» ξεκινάει τον Μάιο 2019.

