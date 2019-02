Λίγες μέρες απομένουν για τα Digital Disruption Sessions II, powered by VALUECOM, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 2 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Αμαλία» (αίθουσα Απόλλων) στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum IV.

Διεθνούς βεληνεκούς ομιλητές και προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό κόσμο θα συμμετάσχουν σε 3 συναρπαστικά sessions, για να μοιραστούν insights και απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και την επίδρασή τους στο χώρο του μάρκετινγκ, των επιχειρήσεων και της επικοινωνίας.



Τα Digital Disruption Sessions II είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, προσφέροντας μια μοναδική δυνατότητα αλληλεπίδρασης με κορυφαίους ομιλητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κράτηση εδώ: http://digitaldisruptionsessions.gr/#register.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των φετινών Digital Disruption Sessions II:

10:15 – 11:00 Έναρξη και Εγγραφές

11:00 – 11:05 Εισαγωγή του κ. Αλέξανδρου Μάνου, Founder & CEO της VALUECOM



11.05 - 11:45 Session #1 BUSINESS DISRUPTION

What Really Happens When you Disrupt a Business

Εισαγωγή: Εύα Καϊλή, Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του SD (PASOK/ELIA) στο Ευρωκοινοβούλιο

Bassim Haidar, Founder & Group CEO, GMT Group, Chairman & CEO, Channel IT Group

Αλέξης Πανταζής, Co-Founder & Executive Director, Hellas Direct

Δημήτρης Λιτσικάκης, Country Manager Greece, Cyprus & Malta, REVOLUT

Ary Ganeshalingam, Global Brand Communications Director Chivas Regal, Pernod Ricard



14.15 - 15:00 Session #2 WEAPONIZING THE ALGORITHM

My Data is My Weakness

Christopher Wylie, Cambridge Analytica Whistleblower, Social Researcher, Data Scientist, σε συζήτηση με τον Αλέξανδρο Μάνο, Founder & CEO της VALUECOM.



15.45 - 16:30 Session #3 CONTENT FRONTIERS

Content remains king but content format, type and point of view is developing rapidly

Εισαγωγή: Χρήστος Χωμενίδης, Συγγραφέας

Thalia Mavros, Founder & CEO, THE FRONT

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Co-Founder & CEO, innoetics

Julien Neuville, Co-Founder, Podcast Studio Nouvelles Écoutes



Τα Digital Disruption Sessions αποτελούν project της VALUECOM, ενός ελληνικού Full Stack Marketing Agency και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της VOLVO.

Supporters: PERNOD RICARD, VODAFONE

Περισσότερες πληροφορίες για τα Digital Disruption Sessions θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://digitaldisruptionsessions.gr/