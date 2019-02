Η Warply διοργανώνει ημερίδα με διεθνείς ομιλητές, στις 7 Μαρτίου στις 5 μ.μ. στο Μουσείο Μπενάκη, με δωρεάν είσοδο. Η ημερίδα με θέμα «Leaders in FinTech: Personal stories of financial disruption» φιλοδοξεί να γίνει μια από τις σημαντικότερες σε Ευρώπη και Ασία, εστιασμένη σε νέες καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυτές υλοποιούνται ήδη στο λιανεμπόριο και στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητριών είναι η Ana Cernat, CEO της Alior Βank Romania, μιας εκ των πρώτων ψηφιακών τραπεζών – που ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο Τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη, η Anna Kuzmina, Deputy COO της Yandex.Money – της μεγαλύτερης εταιρείας FinTech της Ρωσίας και η Άννα Πούλιου, Head of Privacy στη CHANEL στο Παρίσι και μέλος επιτροπών για την ανταγωνιστικότητα, τη συμμόρφωση και την ιδιωτικότητα στην Ευρώπη.

Οι προσκεκλημένες ομιλήτριες είναι προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στη διεθνή σκηνή για τις καινοτόμες προσωπικές ιστορίες τους, ηγεσίας και στρατηγικής. Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες ομιλήτριες.

Η Μαρία Πάτση, Γενική Διευθύντρια της Warply δήλωσε σχετικά: “H Warply ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του FinTech, διοργανώνει την πρώτη από μια σειρά ημερίδων με θέμα “Leaders in Fintech: Personal stories of financial disruption” ξεκινώντας στις 7 Μαρτίου όπου επιλέξαμε να έχουμε ένα πάνελ μόνο με γυναίκες που εκτός από ηγετικά χαρίσματα επιδεικνύουν και μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή στον τομέα είτε της τεχνολογίας είτε των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το ακόμα πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι πρόκειται για συνεργάτες και φίλους που θα μοιραστούν τη γνώση και τις εμπειρίες τους μέσα από προσωπικές ιστορίες. ”

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό μέσω προσκλήσεων που μπορεί να λάβει κανείς στο https://warp.ly/leaders-in-fintech