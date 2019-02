Η ΖΑΡΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Αμιγώς ελληνική εταιρεία, ξεκίνησε την παραγωγική δραστηριότητά της με την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού ZARO'S. Η εταιρεία παράγει και διαθέτει με μεγάλη επιτυχία στην αγορά, πέρα από το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο μεταλλικό νερό και επιτραπέζιο νερό με διάφορες ιδιωτικές ετικέτες (private labels - φασόν), έχοντας τη δυνατότητα παραγωγής 75.000 φιαλών την ώρα. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο χωριό Ζαρός του Δήμου Φαιστού, στον νομό Ηρακλείου, όπου και η μοναδική στην Κρήτη πιστοποιημένη πηγή φυσικού μεταλλικού νερού, Αμάτι. Από την πηγή εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO'S με υπερσύγχρονα μηχανήματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία από την άντληση μέχρι τη διάθεση του προϊόντος και χωρίς κάποια επεξεργασία. To νερό ZARO’S έχει βραβευθεί στον διαγωνισμό Berkeley Springs International Water Tasting ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό για το 2017 με κριτήρια την οσμή, την όψη, τη γεύση, την επίγευση.

