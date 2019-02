Ο κ. Δημήτρης Βαλαχής, o σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ανδρομέδα, σύμφωνα με ανακοίνωση, αποχωρεί από τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ανδρομέδα την 1 η Μαρτίου 2019. Ο κ. Βαλαχής θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Andromeda Seafood Ltd., τη μητρική εταιρεία της Ανδρομέδα Α.Ε. που με την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα είναι και η μητρική εταιρεία του ενοποιημένου ομίλου.

More in this category: